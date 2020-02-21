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Victoria's Secret satıldı

Ünlü marka Victoria’s Secret satıldı. Yüzde 55'lik hissenin değeri 1.1 milyar dolar...

Victoria's Secret satıldı

Ünlü marka Victoria’s Secret satıldı. Yüzde 55'lik hissenin değeri 1.1 milyar dolar...

21 Şubat 2020 Cuma 16:47
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Victoria's Secret satıldı

Limited Brands isimli Perakende şirketi, ünlü iç markası Victoria’s Secret’ın 1,1 milyar dolar değerindeki yüzde 55’lik hissesini Sycamore Partners’a sattı.

NTV’nin haberine göre, 2019 yılındaki yıllık satış miktarı 7 milyar doları bulan ve ekonomik kriz içinde olan Victoria’s Secret’ın hisseleri aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştüğü açıklandı. 2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri 6 milyar dolar civarında.

Limited Brands, yaptığı açıklamada, firmanın kalan yüzde 45’lik kısmında genç-yetişkin odaklı üretim yapmaya da devam edeceklerini duyurdu.

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