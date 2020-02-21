Victoria's Secret satıldı

Limited Brands isimli Perakende şirketi, ünlü iç markası Victoria’s Secret’ın 1,1 milyar dolar değerindeki yüzde 55’lik hissesini Sycamore Partners’a sattı.

NTV’nin haberine göre, 2019 yılındaki yıllık satış miktarı 7 milyar doları bulan ve ekonomik kriz içinde olan Victoria’s Secret’ın hisseleri aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştüğü açıklandı. 2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri 6 milyar dolar civarında.

Limited Brands, yaptığı açıklamada, firmanın kalan yüzde 45’lik kısmında genç-yetişkin odaklı üretim yapmaya da devam edeceklerini duyurdu.