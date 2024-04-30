İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 207 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Gazze’de kendi askerlerini vurdu. Gazze Şeridi’nde geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden 2 İsrailli askerin, yürütülen soruşturma kapsamında İsrail ordusuna ait bir tanktan bulundukları binaya açılan ateş sonucu öldükleri tespit edildi.

Yiftah Tugayı'na ait bir tankın, belirlenen bölgenin dışındaki binaya yaptığı ateş sonucu askerlerin öldüğü ifade edildi. Binada, açılan ateş sırasında hayatlarını kaybeden 28 yaşındaki Ido Aviv ve 37 yaşındaki Kalkidan Meharim’in dışında çok sayıda askerin de bulunduğu açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği kara harekatında bugüne kadar 263 asker kaybetti.