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Trump'ın önerdiği ilacı içen Amerikalı hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump, Chloroquine ilacının koronavirüse iyi gelme potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı. Ülkede ilacı içen kişi, canından oldu.

Trump'ın önerdiği ilacı içen Amerikalı hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump, Chloroquine ilacının koronavirüse iyi gelme potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı. Ülkede ilacı içen kişi, canından oldu.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:36
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Trump'ın önerdiği ilacı içen Amerikalı hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs hastaları için kullanılmasını tavsiye ettiği Chloroquine ilacı, bir kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Olay, Arizona eyaletinde yaşandı. Bir adam ve eşi, koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için akvaryum temizliğinde kullanılan ve Chloroquine ham maddesi olan klorokin fosfat içti.

KORONAYA KARŞI KLOROKİN FOSFAT İÇEN KİŞİ ÖLDÜ

68 yaşındaki adam, ilacı içtikten sonra hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki kadın ise, virüse yakalanmaktan korktuklarını belirterek ilacı aldıklarını söyledi.

"TRUMP'IN AÇIKLAMASINI İZLEDİK"

Söz konusu kadın, Başkan Trump'ın klorokinin koronavirüse karşı potansiyel faydaları hakkında yaptığı açıklamayı izlediklerini de belirtti.

İlacı içtikten sonra kusmaya başladığını ifade eden kadın, "Eşim solunum problemi yaşamaya başladı, elimi tutmak istedi." dedi.

TRUMP'I UYARDI

ABD Başkanı Trump, Chloroquine ilacınının koronavirüs hastalığı için potansiyel bir tedavi edici olduğunu bildirmişti. Ancak, Gıda ve İlaç İdaresi üyesi Stephen Hahn, "Doğru ilaca sahip olabiliriz, ancak şu anda uygun dozaj formunda olmayabilir ve iyilikten daha fazla zarar verebilir."uyarısında bulunmuştu.

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