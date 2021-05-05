Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtildi.

Reuters, haberi ismini vermeyen iki kaynağa dayandırdı.

2020 yılında hac ibadeti için ülkeye geleceklere salgın nedeniyle izin vermeyen Suudi Arabistan, bu yıl da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Riyad yönetiminin hac izinlerini bu yıl da iptal etmeyi düşündüğünü söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, her yıl kutsal kentler Mekke ve Medine'yi hac ibadeti için ziyaret ediyor. Koronavirüs salgınından önceki son hac olan 2019 yılında, yaklaşık 5 milyon kişi Suudi Arabistan'a giriş yapmıştı.

Sürekli artan koronavirüs vakaları ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 mutasyonlarının kararın alınmasında etkili olacağı düşünülüyor.