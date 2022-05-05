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Rus kadın muhaliflere yönelik sansüre karşı dudaklarını dikerek protesto etti
Rusya hükümeti, Ukrayna savaşına yönelik protestoları sert tedbirlerle bastırmaya çalışıyor. Nadezhda Sayfutdinova isimli kadın ise katı sansür politikasına karşı dudaklarını dikerek Yekaterinburg şehrinde protesto eylemi gerçekleştirdi.
Dünya 05.05.2022, 18:40
Polis, “Sessiz kalamazsınız!!! Savaş barış değildir!!! Özgürlük kölelik değildir!!! Cehalet güç değildir!!!” yazılı pankart açan kadını "kaba güç" kullanarak gözaltına aldı.
İnsan hakları kuruluşu OVD-Info’ya açıklamalarda bulunan Sayfutdinova, “Dudaklarımı gerçekten iğne ve iplikle diktim. Hasarın incelenmesi ve ipliklerin çıkarılması için karakola ambulans çağrıldı” dedi