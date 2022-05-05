Rus kadın muhaliflere yönelik sansüre karşı dudaklarını dikerek protesto etti

Polis, “Sessiz kalamazsınız!!! Savaş barış değildir!!! Özgürlük kölelik değildir!!! Cehalet güç değildir!!!” yazılı pankart açan kadını "kaba güç" kullanarak gözaltına aldı.

İnsan hakları kuruluşu OVD-Info’ya açıklamalarda bulunan Sayfutdinova, “Dudaklarımı gerçekten iğne ve iplikle diktim. Hasarın incelenmesi ve ipliklerin çıkarılması için karakola ambulans çağrıldı” dedi