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''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye “barbar” demesi utanç vericidir" dedi.

''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye “barbar” demesi utanç vericidir" dedi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:15
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''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih eden, gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanıltan ve “Düşmanımın düşmanı dostumdur” zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiği uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer aldığını vurgulayan Aksoy, "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye “barbar” demesi utanç vericidir.

Yunan Devleti önce kendi “barbarlığından” kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir.

Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar
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Helal sana 2020-05-28 12:06:16

Hami bey çok doğru söylemiş. Bizde bir laf var "Dinime söven müslüman olsa" Yunan arkadaşlar duyun, çalması serbest. Kendinize uyarlar "dinime sövenis hristiyan olsa" yaparsınız, yeter ki kulağınıza küpe olsun.

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