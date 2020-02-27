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Koronavirüs umreyi de durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı kararın sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını açıkladı.

Koronavirüs umreyi de durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı kararın sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığını açıkladı.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:31
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Koronavirüs umreyi de durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kabe (Arşiv)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor

  • Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
  • Salgında can kaybı ise şu ana kadar 2 bin 700'ü aştı.
Son Güncelleme: 27.02.2020 15:18
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