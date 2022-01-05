Kazakistan'da sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Tokayev halka seslendi...

İşte, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in Kazakistan halkına yönelik yaptığı konuşmanın tam metni:

“Hepimizin sevilen şehri Almatı’da kolluk kuvvetlerine büyük saldırılar yer almaktadır. Aralarında ölü ve yaralılar var.

Haydut unsurlarının kalabalığı, askerleri dövüyor, onlarla alay ediyor, onları çıplak sokaklarda gezdiriyor, kadınları taciz ediyor, dükkanları soyuyor.

Durum, Almatı'nın tüm sakinlerinin güvenliğini tehdit ediyor ve buna müsamaha gösterilemez. Almatı dışında, bazı il merkezlerinde durum kötüleşti. Bu bağlamda, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan ettim. Bu gerekli bir önlemdir.

Cumhurbaşkanı olarak, halkımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamak ve Kazakistan’ın bütünlüğünü korumak yükümlügümdur.

Almış olduğum önlemler çok milletli Kazakistan'ın huzurunu hedeflemektedir.

Ancak bu önlemler henüz yetersiz bulunmaktadır. Holigan tezahürlerinin yüksek düzeyde örgütlenmesine dikkat çekmektedir. Bu unsur, mali olarak motive edilmiş komplocuların titizlikle düşünülmüş bir plan hazırladıklarını kanıtlamaktadır. Şüphesiz komplocular.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı olarak ve bugün itibariyle Güvenlik Konseyi Başkanı şeklinde oldukça sert davranmaya niyetliyim. Bu, kendi ve aile hayatlarını korumak için sayısızca bana talepte bulunan vatandaşlarımızın güvenlik meselesidir. Bu, devletimizin güvenlik meselesidir. Halkın beni destekleyeceğinden eminim.

Ne olursa olsun, başkentte bulunacağım. Halkın yanında olmak, benim Anayasal görevimdir. Kazakistan tarihindeki bu siyah çizgiyi hep birlikte aşacağız. Güçlü çıkacağız.

Yakında Kazakistan'ın siyasi transformasyonuna yeni önerileri sunacağım. Ardışık reformlar konusunda aynı pozisyondayım.

Özellikle kolluk kuvvetlerine ve askeri personele teşekkür etmek istiyorum. Şiddet eğilimli grupların darbesine maruz kalarak, ne yazık ki kayıplar veriyorlar. Ailelerine en içten taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.