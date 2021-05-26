Japonya'da acil yardım hattını arayan kadından şoke eden soru!

Japonya'nın Hiroshima eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İtfaiye ve ambulans çağırmak için kullanılan 119 acil yardım hattını arayan bir kadının sorduğu soru görevlileri şoke etti. Japon medyasında yer alan haberlere göre, 76 yaşındaki Toshiko Ujibe saat 07.40'da numarayı çevirerek yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Görevlilerin "Nasıl yardımcı olabiliriz" şeklindeki sorusuna Ujibe "Oğlumun cesedinden hoş olmayan bir koku geliyor ve ne yapacağımı bilmiyorum" yanıtını verdi. Santral görevlileri ise asıl sorunun koku değil, cinayet olduğunu düşünerek adrese hem polis hem de acil yardım görevlilerini yönlendirdi. Evde Ujibe'nin birlikte yaşadığı 53 yaşındaki oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan polis, ilk incelemede şahsın boynunda birçok kesik tespit etti. Kesiklerin ölümden önce mi sonra mı meydana geldiğini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatılırken, yaşanan olay 76 yaşındaki Ujibe'yi de bir numaralı cinayet şüphelisi haline getirdi. İlk ifadesinde oğlunun bu ay ortalarında öldüğünü söyleyen Ujibe'nin olaya dahil olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.