İsviçre: 'Şimdiden odun ve mum stoku yapın'

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da, elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaklar listesi yapılmış, mum, giysi ve kamp ocağı gibi malzemelerin hazır halde bulundurulması gerektiği belirtilmişti.

Benzer bir haber İsviçre'den geldi. Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.

'Elektrik kesintilerine hazırlıklı olun'

İsviçre basınında yer alan haberlerde, Luginbühl, "Halk, en kötü durumda bu kış geçici elektrik kesintileri beklemeli. Herkes, birkaç saat süren bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli." dedi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan ve böyle bir durumun "yönetilebilir" olduğunu dile getiren Luginbühl, şöyle konuştu:

'Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir'

"Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir. Odun sobası olanlar, yeterli miktarda yakacak odunları olduğundan da emin olmalı."

Luginbühl, son aylardaki durumun, arz güvenliği konusuna daha kararlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğinin bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.

'Hükümete suçlama: Çaba göstermiyor'

Basel merkezli çevre kuruluşu Pro Natura'dan Stella Jegher ise hükümeti, elektrik tasarrufu için "hiçbir çaba göstermemekle" suçladı.

"Büyük miktarda enerji harcıyoruz." diyen Jegher, "Sadece günlük tüketimde, sanayi, iş dünyası ve özel haneler, elektriğin yaklaşık üçte birinden tasarruf edebilir." ifadesini kullandı.