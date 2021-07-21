İsrail, “Pegasus” casusu yazılımını soruşturmak üzere üst düzey ekip kurdu

Geçtiğimiz günlerde, İsrail merkezli siber silah firması NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonunun hedef alındığının ortaya çıkması, dünya gündemine oturmuştu. İsrail kaynakları, NSO Group tarafından satılan casus yazılımların küresel ölçekte kötüye kullanıldığına dair artan iddiaları değerlendirmek için bakanlıklar arası üst düzey bir ekip kurulduğunu bildirdi. Kaynaklar, Pegasus casus yazılımının ihracatını denetleyen Savunma Bakanlığından daha geniş uzmanlık alanlarına sahip olan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetildiğini aktararak, soruşturmaya Milli Güvenlik Kurulu'nun dahil olmadığını ve değerlendirmenin üst düzey savunma, istihbarat ve diplomatik yetkililer tarafından yapıldığını açıkladı.

Casus yazılım hakkında yorum yapan bir NSO sözcüsü, "İsrail hükümeti tarafından alınan herhangi bir kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve şirketin faaliyetlerinin kusursuz olduğuna ikna olduk" dedi.

Meksika'da eski hükümete Pegasus suçlaması

Meksika'nın finansal istihbarat birimi başkanı Santiago Nieto yaptığı açıklamada, mevcut hükümetin Pegasus'u satın almak için şirketlerle sözleşme imzalamadığını ifade ederek, önceki Meksika yönetiminin bunu "kontrol, korkutma ve manipülasyon taktikleri" olarak yaptığını öne sürdü.

Fas'ın “Pegasus” casus yazılımı ile Macron'un telefonuna sızdığı iddiası

Fransız basını, Pegasus casus yazılımı kullanılarak Fas hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait akıllı telefonun gözetlediğini iddia etti. Fas'ın 2019'da Cumhurbaşkanı Macron'u, Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'i ve hükümetin diğer 14 üst düzey üyesini dinlemeyi hedeflediğini iddia edilen haberde, Macron'un hedef alınan telefonunu en az 2017'de Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana kullandığı kaydedildi.

İddiaların ardından Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Eğer bu bulgular doğruysa, bu çok ciddi bir durum. Tüm ışık bu açıklamalara tutulacak" ifadeleri kullanıldı. Fas hükümeti ise iddialara yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı.