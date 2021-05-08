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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralananların sayısı 205'e yükseldi

İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaralananların sayısı 205'e ulaştı.

Dünya 08.05.2021, 12:06
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralananların sayısı 205'e yükseldi


İşgalci İsrail güçleri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü.

Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinlilerin sayısı arttı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda yaralı sayısının 205'e yükseldiği, 88'inin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Plastik mermi kullanılması sonucu yaralanmaların çoğunun yüz ve göz bölgesinden olduğu, bilançonun giderek artması üzerine bölgede sahra hastanesi kurulduğu aktarıldı.


Filistinli kaynaklar ise İsrail'in saldırısının ardından onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

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