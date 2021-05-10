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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydu

Edinilen son bilgiye göre; İsrail polisinin saldırılarında 1 kişinin şehit olduğu, yüzlerce kişinin ise yaralandığı belirtildi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydu.

Dünya 10.05.2021, 16:40
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydu

Edinilen son bilgiye göre; İsrail polisinin saldırılarında 1 kişinin şehit olduğu, yüzlerce kişinin ise yaralandığı belirtildi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydu.

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