Edinilen son bilgiye göre; İsrail polisinin saldırılarında 1 kişinin şehit olduğu, yüzlerce kişinin ise yaralandığı belirtildi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın anahtarlarına el koydu.