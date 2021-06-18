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İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
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Berat Albayrak ortaya çıktı!

İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemleri başladı.

Dünya 18.06.2021, 11:45
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