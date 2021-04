Herkes Pakistan'da sökülen 6 bin ağacın neden söküldüğünü merak ediyordu? Gerçek ortaya çıktı...

Viral olan videonun yayıldığı hesaplar, bu insanların ağaç dikmeyi “İslam’a aykırı” olarak gördüğü için harekete geçtiğini öne sürdü.

Binlerce kişinin beğenerek paylaştığı gönderiler, Türkiye’de de yayılmaya başladı.

Ancak ağaçların “İslam’a aykırılık” gerekçesiyle söküldüğü iddiası tamamen yanlış.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çekilen görüntüler, 9 Ağustos tarihli haberlerde kullanılmış.

Samaa TV, Pakistan Today ve Geo TV gibi Pakistan merkezli yayın kuruluşlarına göre, ağaçlar tartışmalı topraklara dikildiği için sökülmüş.

Bu haberlere göre Mandi Kass bölgesinde yaşayanlar, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri arazilere izinsiz bir şekilde ağaç diken hükümeti protesto etti.

Modi Ji on Earth Day started “Plant Trees” project because it has many benefits. Now Pakistan PM Imran Khan is copying Modi & started the “Tree Plantation Drive”. Look at these idiot vultures in Pakistan ripping out all the trees. They said “Planting trees is against Islam". pic.twitter.com/N4kSOKoeKK