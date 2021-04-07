Herkes Pakistan'da sökülen 6 bin ağacın neden söküldüğünü merak ediyordu? Gerçek ortaya çıktı...

Viral olan videonun yayıldığı hesaplar, bu insanların ağaç dikmeyi “İslam’a aykırı” olarak gördüğü için harekete geçtiğini öne sürdü.

Binlerce kişinin beğenerek paylaştığı gönderiler, Türkiye’de de yayılmaya başladı.

Ancak ağaçların “İslam’a aykırılık” gerekçesiyle söküldüğü iddiası tamamen yanlış.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çekilen görüntüler, 9 Ağustos tarihli haberlerde kullanılmış.

Samaa TV, Pakistan Today ve Geo TV gibi Pakistan merkezli yayın kuruluşlarına göre, ağaçlar tartışmalı topraklara dikildiği için sökülmüş.

Bu haberlere göre Mandi Kass bölgesinde yaşayanlar, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri arazilere izinsiz bir şekilde ağaç diken hükümeti protesto etti.

Modi Ji on Earth Day started “Plant Trees” project because it has many benefits. Now Pakistan PM Imran Khan is copying Modi & started the “Tree Plantation Drive”. Look at these idiot vultures in Pakistan ripping out all the trees. They said “Planting trees is against Islam". pic.twitter.com/N4kSOKoeKK — Renee Lynn (@Voice_For_India) August 9, 2020

Ağaç dikme kampanyasına katılanlar, protestoculara engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Siyah bayraklı göstericiler, bütün itirazlara rağmen slogan atarak ağaçları söktü.

6 bini aşkın ağacın söküldüğünü açıklayan yerel yöneticiler, bu eylem hakkında yasal işlem yapılacağını vurguladı.

Dawn.com’a konuşan bir yetkili, bölgedeki toprakların mülkiyeti konusunda anlaşmazlık yaşayan iki güçlü aşiretten birinden ağaç dikmek için izin alındığını ve bunun üzerine rızası alınmayan diğer tarafın ayaklandığını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin en büyük ağaçlandırma dikme kampanyasını başlatarak Pazar günü üç buçuk milyon fidan dikileceğini duyurmuştu.