George W. Bush'a eski ABD askerinden tepki: Özür dile

Irak savaşını başlatan eski ABD Başkanı George W. Bush, ABD'de bir etkinliğe katıldı.

Bush, burada beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

ESKİ ASKER SALONA GİRDİ: "BİZE YALAN SÖYLEDİN"

Irak'ta onbaşı olarak görev yapan ve orada yaşadıklarından sonra savaş karşıtı aktivist olan eski ABD askeri Mike Prysner, Bush'u sert sözlerle eleştirerek özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Salondaki görevliler tartafından sakinleştirilmeye çalışılan Mike Prysner, "Kitle imha silahları hakkında yalan söylediniz. Irak'ın bir tehdit olduğu konusunda yalan söyledin" diye bağırdı.

"ARKADAŞLARIM ÖLDÜ, ÖZÜR DİLE"

Prysner, kendisine sakin olmasını ve oturmasını söyleyen Bush'a, "Sen yalan söylediğin için 1 milyon Iraklı öldü. Yalanlarınız yüzünden yaşamını yitiren milyonlarca insandan ve Iraklılardan ne zaman özür dileyeceksiniz? Silahlar konusunda yalan söylediniz. 11 Eylül saldırısıyla bağlantı konusunda yalan söylediniz. Iraklılara ve arkadaşlarıma yalan söylediniz. Beni Irak'a siz gönderdiniz. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz, siz yalan söylediniz. Milyonlarca Iraklı öldü, çünkü yalan söylediniz" sözleri eşliğinde zor kullanılarak salondan çıkarıldı.

"20 YIL SONRA KONUŞMASINI BOZDUM"

O anları kayıt altına alan eski asker, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Salona girmesine yardım eden arkadaşlarına da teşekkür eden Prysner, "Beni Irak'a göndermesinden neredeyse 20 yıl sonra, George W. Bush'un bu geceki konuşmasını bozdum." ifadelerini kullandı.