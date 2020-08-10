Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Lübnan'ın geleceği tehlikede

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan patlamanın ardından ülkelerden yardım gelmeye devam ediyor. Büyük yıkıma uğrayan kentin eski haline dönüştürülmesi ve yeniden canlanması için Fransa ve Birleşmiş Milletler tarafından bugün online gerçekleştirilmesi planlanan donörler konferansı başladı.

Konferansın açılış konuşması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gerçekleştirildi. Macron, dünya güçlerinin farklılıkları bir kenara koyarak Lübnan halkına destek vermesi gerektiğini ifade etti. "Lübnan’ın geleceği tehlikede. Onların yanında olmalıyız" diyen Macron, uluslararası desteğin Lübnan’da, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransız Cumhurbaşkanı, "Görüş ayrılığına rağmen, herkes Lübnan ve Lübnan halkına destek için bir arada olmalı. Bugünkü görevimiz, hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek" dedi.

Katar'daki iki müze, Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Lübnan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

KATAR'DAN LÜBNAN'A 50 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Toplantıya katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin Lübnan'a 50 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Katar'ın Beyrut'un yeniden yapılanma programına katkısının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyleyerek, "Lübnan bu krizi tek başına aşamaz" dedi. Katar Emiri, bu konferansın uluslararası toplumun korkunç patlama nedeniyle Lübnan'a yardım etme kararlılığını teyit ettiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, liman patlamasına karıştığı kanıtlanan herkesin Lübnan yasalarına göre sorumlu tutulacağını söyledi. Avn, "Beyrut'ta yaşanan felaketin insani, sosyal, sağlık, eğitim ve ekonomik düzeylerde nelere yol açtığını ve her evde ne kadar yara bıraktığını anlatmayacağım. Deprem, ekonomik, mali ve mülteci krizlerin ortasındayken bizi vurdu" dedi.

Avn, "Beyrut'un eski haline dönüştürülmesi için büyük ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları özellikle kış gelmeden önce karşılamalıyız" ifadelerini kullandı.