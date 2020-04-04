Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 60 bin sınırını aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede hızla yayılarak dünya çapında bir krize dönüştü. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı worldometers’ın saat 14.30 itibarıyla paylaştığı verilere göre 60 bin 375’e ulaştı.

İşte 1.1 milyon kişiye bulaşan virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler:

TRUMP’A YAKLAŞACAK HERKESE TEST

Corona virüsünde en çok vakanın görüldüğü ABD’de ölü sayısı 7 bin 403’e yükseldi. Vaka sayısı 277 bine ulaşırken, Pentagon ABD ordusundaki enfekte asker sayısının 1648 olduğunu duyurdu.

Öte yandan Beyaz Saray’dan virüs kapsamında alınan önlemlerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Pence ile yakın mesafede bulunacak herkese corona virüsü testi yapılacağını duyurdu.

Daha önce önlemlere tabii tutulan gazetecilere ise bu düzenlemenin uygulanmayacağı belirtiliyor.

ÇİN’DE ÖLENLER İÇİN ANMA

Salgının ortaya çıktığı Çin’de neredeyse yeni vaka görülmez oldu. Dün yapılan son açıklamaya göre ülkede 19 yeni vakaya rastlandığı, bunların da çoğunluğunun yurt dışı bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan bugün başta başkent Pekin olmak üzere birçok şehirde hayatını kaybedenler için anma yapıldı.

Can veren 3 bini aşkın insan için hayat 3 dakika dururken, 4 Nisan yas günü olarak ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

İTALYA’DA YENİ VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

Corona virüsünün en çok ölüme açtığı ülke olan İtalya’da cılız da olsa bir umut ışığı doğdu. Ülkede 21 Mart’ta 6 binin üzerine çıkan günlük yeni vaka sayıları, son bir haftada önce 5 bine sonra da 4 bine düştü.

Dün yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre ülkede 766 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam ölü sayısı 14 bin 681’e yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 500 artarak 119 bine ulaştı.

İSPANYA’DA DUR DURAK BİLMİYOR

İtalya’yı adım adım takip eden İspanya’da ise virüsün hız kestiğini söylemek pek mümkün değil. Yetkililerden yapılan son açıklamaya göre üst üste 8. günde de 800 ve üzeri kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ölü sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e yükseldi. Bu rakam ülkede son 1 hafta içindeki en düşük günlük kayıp sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam kayıtlara geçen vaka sayısı ise 117 bin 710'dan 124 bin 736’ya ulaştı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 500’E YAKLAŞTI

İran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri salgınla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 158 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 3 bin 452’ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 2 bin 400 artarak 55 bin 743’e ulaştı.

KRALİÇE PAZAR GÜNÜ SESLENECEK

İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ölü sayısı bir günde yüzde 23 artış göstererek 2 bin 921’den 3 bin 605'e yükseldi. 173 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka sayısı 38 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in pazar günü ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.

YASAĞA UYMAYANLAR TEK TEK YAKALANDI

Orta Amerika ülkelerinde salgına karşı başlatılan yasaklara uymayanlara sert tedbirler uygulanıyor.

Guatemala’da polis yasağa uymayanları böyle yakaladı.

Honduras, Guatemala, Panama ve El Salvador’da binlerce kişi kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

MISIR’DA KANSER HASTANESİ KARANTİNADA

Yaklaşık 1000 vakanın ve 66 ölümün kayıtlara geçtiği Mısır’ın en büyük kanser hastanesinde corona paniği yaşanıyor. 15 doktorda testlerin pozitif çıkmasının ardından hastanenin karantinaya alındığı açıklandı.

GÜNEY KORE’DE KISITLAMALAR UZATILDI

Corona salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Güney Kore’de tedbirlerin süresi uzatıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre spor karşılaşmaları, dini etkinlikler ve diğer sosyal organizasyonlar için alınan yasak kaıarları, günlük vaka sayısı 50 ve altına düşene kadar devam edecek.

GÜRCİSTAN’DA İLK ÖLÜM

Gürcistan, ülkede ilk corona virüsü kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer 79 yaşındaki bir hastanın ilk ölümlü vaka olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülkede şu ana dek 157 kişide virüs tespit edildiği belirtiliyor.