Çizgi filmlerde ki kadın figürler de başörtüsü takmalı

Hamaney, Telegram kanalında kendisine yöneltilen, "Animasyon filmlerdeki karakterlerin başörtüsü takması gerekli mi?" sorusuna cevap verdi.

81 yaşındaki İranlı dini lider, "Böyle varsayımsal bir durumda başörtüsü takmak kendi başına gerekli olmasa da, başörtüsü takmamanın sonuçları düşünüldüğünde, başörtü adetini animasyonda da yerine getirmek gerekiyor." cevabını verdi.

Hamaney 2016 yılındaki bir fetvasında İran'daki kadınların kamuya açık yerlerde bisiklete binmesini yasaklayan bir fetva yayımlamış, birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Yine Hamaney'in fetvası ile 2019 Eylül'ünde kadınlar 1979'dan bu yana ilk kez stadyumda futbol maçı izlemişti.