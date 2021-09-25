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Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

Huawei CFO'sunun ABD ile anlaşması sonrası Kanada'dan çıkmasına izin verilirken Çin de 2018'de gözaltına aldığı iki Kanadalı vatandaşı serbest bıraktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iki Kanadalı'nın Çin'den çıktığını açıkladı.

Dünya 25.09.2021, 13:56

Çin ile Kanada arasında Huawei CFO'sunun tutulması nedeniyle ortaya çıkan kriz sona erdi.

Huawei CFO'su Mıng Vancou'nun ABD ile anlaşması sonrasında Kanada'dan ayrılmasına izin verilirken, Çin de 2018'den beri tuttuğu iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'i serbest bıraktı.

Huawei CFO'su Mıng Vancou, basın açıklaması yaptı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng'ın, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından 2016'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak, aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Huawei CFO'su Mıng Vancou

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