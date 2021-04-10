Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Yüksek Mahkeme ile ilgili komisyon kurulması konusunda imzaladığı başkanlık kararnamesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre Biden, seçim dönemindeki vaadiyle uyumlu olarak Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayıları, yargıçların görev süresi ve değişimleri, mahkemenin rolü ve benzeri reform konularının ele alınacağı bir komisyonun kurulmasını istedi.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi 36 isimden oluşacak olan komisyona eski Beyaz Saray hukuk danışmanı Bob Bauer ile eski Adalet Bakanlığı müsteşarı Cristina Rodriguez başkanlık edecek.

Komisyon halka açık bazı toplantılar da yapacak ve bu toplantıların ardından 180 gün içinde ilk raporunu hazırlayacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde mahkemeye atanan muhafazakar yargıçlar, Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuş, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin ardından mahkemenin seçim sonuçlarını ele alıp almayacağı tartışılmış ve Demokrat Parti mahkemenin üye sayısının artırılabileceğinin sinyalini vermişti.

Mevcut yapısıyla 9 üyeden oluşan mahkemeye baş yargıç John Roberts başkanlık yaparken, muhafazakar üyelerin sayısı Trump dönemindeki atamalarla liberal üyeleri geride bırakmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek Yargıçlar ömür boyu çalışmak üzere atanıyor.

Mahkeme üyelerinden biri hayatını kaybettiğinde başkan, yerine yeni bir üye öneriyor. Üye daha sonra Senato tarafından onaylanıyor.

Geçen yıl eylül ayında 87 yaşındaki Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un hayatını kaybetmesiyle Yüksek Mahkeme'deki bir koltuk boşalmıştı.

Bunun üzerine dönemin başkanı Trump'ın, Ginsburg'un yerine aday gösterdiği yargıç Amy Coney Barrett, Demokratların karşı çıkmasına rağmen Senato'dan onay alarak bu göreve getirilmişti.

Demokrat Başkan Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.