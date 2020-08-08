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Beyrut'taki patlamadan dehşet veren görüntü: Kadını metrelerce uzağa fırlattı
Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlama bölgesine yakın olan işyerindeki bir kadın patlamanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı.
Dünya 08.08.2020, 10:18 08.08.2020, 10:35
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Patlamadan önce başlayan yangına bakmak için kapıya yönelen üç kadından biri patlamanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı. Cam kapının patlaması sebebiyle ağır yaralanan kadının tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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