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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Beyrut'ta protestoculara ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var!
Reuters'ta yer alan habere göre, Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlerin yakınında ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Dünya 14.10.2021, 12:04
Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlerin yakınında ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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