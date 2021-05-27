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Beşar Esad, Suriye başkanlık seçimlerini oyların %95’i alarak kazandı

SANA Suriye Arap Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Beşar Esad, Suriye başkanlık seçimlerini oyların %95’i alarak kazandı.

Dünya 27.05.2021, 23:47 28.05.2021, 00:00
Beşar Esad, Suriye başkanlık seçimlerini oyların %95’i alarak kazandı

 "Halk Meclisi Başkanı Sabbağ: Dr.Beşşar el Esad 13 milyon 540 bin 860 oy veya geçerli oyların yüzde 95,1’ini aldı"  

Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.

Bununla birlikte Suriye Sosyalist Birlik Partisi'nin adayı Abdullah Sallum Abdullah'ın 213 bin 968 oy aldığı belirtildi.

Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA; Şam, Halep, Lazkiye, Humus, Haseke ve diğer bir dizi kentten kutlama görüntüleri paylaştı.

Suriye'de seçim kutlamaları düzenlenmeye başlandı

Suriye'nin farklı illerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla yapılmasını kutlayarak kent, belde ve köylerindeki meydanlarda toplanıp kutlamalar düzenliyor.

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