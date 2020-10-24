Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgeleri gösteren bir canlı harita sitesi kuruldu

Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için kara harekatı başlatan Azerbaycan, adım adım ilerleyişini sürdürüyor ve topraklarını geri alıyor. Azerbaycan’da işgalden kurtarılan bölgeleri anbean paylaşan canlı bir haritanın bulunduğu internet sitesi oluşturuldu.

Azerbaycan’da, dünya kamuoyunun kilitlendiği Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili durumu gösteren canlı bir harita kuruldu. Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin ve Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin canlı canlı gösterildiği internet sitesine, ” https://haranialdiq.com (Nereyi Aldık)” ismi verildi.





Söz konusu girişim, Azerbaycanlı girişimci Rufad Mammadli tarafından meydana getirildi.

NERELER GERİ ALINDI?

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için başlattığı kara harekatı kararlılıkla devam ediyor. Azerbaycan, 27 Eylül 2020’de başlatılan harekat kapsamında, cephede kontrolü elinde tutarak şu ana kadar çok yüksek ve stratejik öneme sahip dağlık bölgeler de dahil olmak üzere şehir, kasaba ve köyleri bir bir işgalci güçlerden temizliyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın 27 Eylül’den bu yana Karabağ’daki ilerleyişine karşı verdiği kayıpları, emekli ya da profesyonel olmayan şahısları silah altına almakta bulduğu öğrenildi. Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren ve Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan’ın Karabağ’da savaşacak asker bulamaması dikkat çekti.