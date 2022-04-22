Avrupa’da yükselen enflasyon, ECB’yi faiz artışına zorluyor!

Her ne kadar ECB Başkanı Lagarde, ABD ile Avrupa ekonomileri arasında farklılıklar olduğunu vurgulasa da piyasalarda bu yıl içerisinde bir faiz artışı beklentisi sürüyor.

Lagarde üzerindeki baskı artıyor

Lagarde, rekor enflasyon karşısında, bankanın duruşunun fazla yumuşak olduğunu düşünen şahinlerin görüş ayrılıkları ve içerde tartışılan konuların düzenli şekilde dışarı sızması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan, ECB anketinde analistlerin enflasyon tahmini iki kat artarken, yatırımcılar, ECB’nin 2012’den bu yana mevduat faizini ilk kez sıfırın üzerine çıkarmasını bekliyor.

ECB yöneticileri de Faiz artışı yönünde sinyaller vermeye devam etti.

Piyasalar faiz artışını fiyatlıyor

Bloomberg’in haberine göre para piyasaları aralık ayına kadar toplam 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Böylece mevduat faizinin pozitife dönmesi bekleniyor.

ECB’nin mevduat faizi yüzde eksi 0,50, marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25 seviyesinde. Euro bölgesi enflasyonu ise yüzde 7,5’le tarihi yüksek seviyesinde. (finansgundem)