Aşı olanlara iki gün izin

Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, Putin bölge yöneticilerine korona virüs aşısı yaptıran vatandaşlara iki gün ek izin verilmesi talimatı verdi.

60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan çalışanların da aşılama ve bağışıklıklarının oluşması için dört hafta uzaktan çalışmasına izin verilmesi tavsiye edildi.

Putin ayrıca hükümete koronavirüs test sayısının ve aşılama temposunun artırılması talimatı verdi.

Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.

Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.