Saat 11.00’de C Fuaye etkinlik alanında yapılacak açılışla kapılarını açacak olan AGROEXPO, bu yıl yine dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçiyi İzmir’de ağırlayacak. AGROEXPO’da katılımcılar, 330 bin metrekarelik Türkiye’nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir’de 15 ayrı holde en yeni ürünlerini sergileyecek.



29 ülkeden 521 stant

Dünya Fuarlar Birliği (UFİ) tarafından onaylı tek tarım ve hayvancılık uuarı olma özelliğini taşıyan ve İtalya, Rusya, Çin, Macaristan, Çekya, İran’ın pavilyon katılımlarının olduğu fuarda, 29 ülkeden toplam 521 firma bulunuyor. 90 ülkeden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan AGROEXPO’da ilk gün Ticaret Bakanlığı himayesinde Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu ve ikinci gün de Orion Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenecek ikili görüşmeler ile milyarlarca dolar iş hacmi gerçekleşmesi hedefleniyor.



Ziyaretçiler traktörleri deneyecek

Türkiye’de ilk kez bir tarım fuarında kurulacak olan özel test sürüş alanında ziyaretçiler, birbirinden ünlü traktör firmalarının yeni teknolojiye sahip traktörlerini test etme şansını da bulacak. Ziyaretçiler, traktör firmalarının stantlarından alacakları traktör test sürüş kartları ile almak istedikleri traktörleri test parkurunda deneyimleyecekler.



En renkli etkinlikler AGROEXPO’da

AGROEXPO her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Hassas traktör yarışması, traktör penaltı yarışması ve fenomenlerin de katılacağı bilgi yarışmaları gibi etkinliklerle ziyaretçiler, 5 gün boyunca C Holü etkinlik salonunda keyifli saatler geçirecek.

5 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçileri Fuar İzmir’de ağırlayacak olan AGROEXPO’da biletler, fuarın kurumsal internet sitesi olan www.agroexpo.com.tr üzerinden kolayca kayıt olunarak ücretsiz alınabilecek.