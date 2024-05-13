Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde toplam 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuarın her yıl olduğu gibi bu sene de sektörün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Fuarda 700’ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alması planlanıyor.

Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergileyeceği organizasyon, “Dönüştürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilecek.

Nitelikli alım heyetleri ile ihracata destek

Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX’te, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini alacak. Geçmiş yıllarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlayan HOMETEX, 2024 yılında da maksimum düzeyde ticari bağlantı ile Türk ev tekstili sektörünün ihracatına destek vermeyi sürdürecek.



Fuar ilham veren konseptiyle sektöre güç katacak

HOMETEX bu yıl ayrıca ziyaretçilerine ve katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren konsepti ile benzersiz bir fuar deneyimi sunacak. Sürdürülebilir ürünlerden moda söyleşilerine, trend alanlarından sektör buluşmalarına kadar zengin bir içerikle gerçekleştirilecek fuar, firmalara yeni ufuklar kazandırmaya hazırlanıyor.

Birbirinden seçkin markaların özenle hazırlanan tasarımlarından oluşan trend alanları, tasarımcılar, üreticiler ve moda profesyonellerinin sektörel bilgi paylaşımı yaptığı ‘HOMETEX Dialogs’ ve daha birçok etkinliğe sahne olacak fuar, küresel ev tekstili sektörünün geleceğine yön verme yolunda önemli bir rol oynayacak.