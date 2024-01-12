Dr. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü sürede uluslararası boyutta 5 mega projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

İstanbul ve Büyükçekmeceye değer katan projelerden bir kaçına yer veren Hasan Akgün, ilk olarak Tüyap Fuar merkezinin yapımına öncülük etitğine değindi. Akgün; Yeni haliyle Türkiye'nin en önemli fuar merkezlerinden biri olan Tüyap Fuar merkezi'nin yerini kamulaştırarak Türkiye'nin ilk uluslararası fuar etkinliğinin başlamasına vesile olduklarını söyledi. Tüyap'ın hemen yanında yer alan televizyon kulesi, Büyükçekmece Gölü'nün kenarında dünya çapında bir film stüdyosu, kentsel dönüşüm projeleri ve yine Büyükçekmece sahilde uluslararası çapta büyük bir yat limanı projesini hayata geçirerek Büyükçekmece'yi cazibe merkezi haline getirdiklerini vurguladı.

Hasan Akgün üniversitelere deprem ile ilgili yaptırdıkları çalışmalarda Büyükçekmece'de Kumburgaz sahilindeki binaların çürük olduğu, Marmara Denizinde beklenen en az 6 şiddetindeki bir depremde bile bu bölgenin tamamen yıkılabileceğini söyledi. Akgün ayrıca Tepecik Köyü içi, Mimarsinan ve Pınartepe bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığını, konuyla ilgili 2004 yılından günümüze İBB Meclisinde onay bekleyen projelerinini olduğunu söyledi. Akgün İBB meclisinde yapılan son toplantılardan birinde, Ak Parti, CHP, İyi Parti ve MHP meclis üyelerine ilk yaşanacak depremde bu bölgelerde can kaybının olması durumunda sorumlularının İBB meclis üyelerine ait olacağını söylediğini ifade etti.

Konuyla ilgili halen daha hazırlanan projeler İBB meclisinde bekletiliyor.

Akgün: "Hal bu ki hazırlanan projeler meclisten geçmiş olsaydı kentsel dönüşüm çalışmalarına zamamında başlamış ve hatta bitirmiş olacaktık. Bu sayede bu saydığım bölgelerdeki olası yıkımın önüne geçmiş olunacaktı. Benim İBB meclisinde yaptığıım bu konuşmadan sonra Tepecikte küçük bir alan için kentsel dönüşüm izni çıktı" şeklinde konuştu.

Gazetecilerle kahvaltı etkinliğinde buluşan Hasan Akgün, gazetecilerin sorunlarını da dinledi. Yaklaşık 2 saat süren organizasyon sonunda gazetecilere Büyükçekmece Yat Limanı projesi içerisinde hayata geçirilen 1. Meclis Binası Müzesi ve Atatürk Gösteri Merkezi Evi'ni gezdirdi. Yakın zamanda bu yerlerin halkın kullanımına açılacağını da söyledi.

Hasan Akgün'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediği organizasyona Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, Yerel Basın Birliği Başkanı Nezir Karayün, İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı ve Damga Gazetesi sahibi Mehmet Mert ile yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Büyükçekmece Belediyesi Basın Danışmanı Ümit Ersoy, katılımlarından dolayı gazetecilere teşekkür etti.