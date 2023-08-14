Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı fıstığın verim sezonu olmasına rağmen düşük rekolte bekleniyor. Siirt fıstığında geçen yıla oranla rekoltede büyük düşüş olduğunu belirten Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, bu yıl fıstığa dolu vurduğunu ve bu sebepten dolayı geçen yıla oranla fıstığın veriminin düştüğünü söyledi.



2023 yılı hasat sezonunun kente ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunan Aslan, "Rabbimden bereket diliyorum. Allah, kısmet ederse önümüzdeki ay hasada başlayacağız. Gördüğünüz gibi fıstık yavaş yavaş olgunlaşıyor ve pembeleşiyor. Bu ayın sonunda hasat başlayacaktır. Siirt'te hasadın başlaması ile şu anda bütün üreticilerimiz fabrikaların onarımını ve yıllık bakımını yapıyor. Bütün üreticilerimize bereketli güzel bir yıl geçirmesini diliyorum" dedi.



Bu sene rekoltenin beklediklerinde çok az olduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Doğal afetler, yağan dolular ve şu andaki sıcaklar rekolteye çok etki etti. İnşallah yine de bereketli bir yıl olmasını ve iyi geçmesini diliyorum. Bütün üreticilerimiz adına buradan sesleniyoruz. İlimize atanan yeni valimizden isteğimiz şudur; etrafımızda çok sayıda barajlar vardır, bu sıcaklıkla bu iklim değişikliği ile beraber sulama olmasa maalesef hasat azalmaya başlayacaktır. Bu sezonda birçok ağacımız kurudu. Yeni gelen valimize gelmeden hoş geldin dileyerek, geçen seneki valimiz burada hırsızlığa önlem olarak jandarmayı devreye sokmuştu ve bunun çok büyük bir yararını gördük. Siirt ilinde hırsızlık olayı geçen sene çok azalmıştı."



"Jandarma ve polisimizin bu konuda bir ay boyunca üreticilerimizin yanında olmasını istiyoruz"

Güvenlik için bu senede aynı beklentide olduklarını aktaran Aslan, "İnşallah bu sene de aynı şey olur. Jandarma ve polisimizin bu konuda bir ay boyunca üreticilerimizin yanında olmasını istiyoruz. Geçen sene için de teşekkür ederiz, çok güzel geçti; hırsızlık olayı yüzde 80 azalmıştı. İnşallah bu sene de olur. Söylediğim gibi bu sene rekolte azdır. İnşallah kalite iyi olur ve üreticilerimiz mağdur olmaz. Çünkü her şeye zam geldi. Üreticilerin ayakta kalması için iyi bir fiyat bekliyoruz" diye konuştu.



"Siirt'te yeşil fıstık bu sene 200-250 lira arasında satılacaktır"

Gaziantep ve Şanlıurfa'da hasadın başladığını kaydeden Aslan, "Biz de 15 gün sonra hasada başlayacağız. Önümüzdeki hafta piyasada Siirt'te yeşil fıstığı göreceğiz. Siirt'te yeşil fıstık bu sene 200-250 lira arasında satılacaktır. Yeşil fıstığa dünyanın tüm ülkelerinden özellikle Irak gibi Arap ülkelerinden birçok talep vardır. Bunlara özel yalıtım ve özel arabalar gerektiği için maalesef bunu yapamıyoruz. Fakat önümüzdeki yıllarda bunu da gerçekleştireceğiz. Şu anda ülkemizin birçok şehirlerine gönderiyoruz ve zamanla tüm dünyaya fıstık göndereceğiz" şeklinde konuştu.