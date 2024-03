Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde 2010 yılında inşa edilen Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi, M.D.’nin aynı yıl yaptığı baraka yapı nedeniyle apartmanın giriş çıkış kapısına engel oldu. Binanın altında yer alan boş dükkan ise sahibi tarafından apartman sakinlerine giriş çıkış için açıldı.

Binaya giriş çıkışı dükkan içerisindeki kapı, çapı kadar kırılan duvardan yapan bina sakinleri, söz konusu olayda soluğu mahkemede aldı. 2010 yılında M.D.’nin hukuki yola başvurmasıyla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanılan dava, 2018 yılında reddine karara bağlandı.

Bunun üzerine 04.01.2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığınca alınan kararda, bahse konu alanın kamulaştırılması talep edildiği, encümenlerin katıldığı oy birliğiyle onaylandığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kaçak yapının ivedilikle yıkılması belirtildi.

Söz konusu kaçak yapının hala yıkılmadığı ve apartman sakinlerinin giriş çıkış olarak kullandığı dükkanın satılmasıyla kapatılacağını söyleyen bina sakini engelli bir vatandaşın yakını Dıldar Aykul, sonuçlanan kararlara rağmen kaçak yapının yıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Aykul, dükkanın satılmasıyla kepenklerin ineceğini ve vatandaşın binaya giriş çıkış yapamayacağını dile getirerek, “Burada bir mağduriyet söz konusudur. 2012 yılından bu yana Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi ile ilgili süren bir mahkeme süreci vardı. Binanın girişi normalde yan tarafındandır. Binanın ön tarafı tamamen kapalı olduğu için vatandaşlar binaya bodrum kattaki dükkanın içinden giriyor. Binanın giriş kısmında 2010’da direkhane olarak kullanılan baraka tarzı bir dükkan kaçak olarak yapılmıştı. Sağ olsun bina altındaki bir esnafın kullanmadığı dükkanını açmasıyla vatandaşlar, evine şimdiye kadar buradan gidip geliyordu. Mahkeme de bu barakanın yıkım kararı çıktı. Bu karardan sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından Diyarbakır Valisine kadar birçok yetkilinin bu kaçak yapının yıkılması için toplandığı kurulda imzası var. Buna rağmen bu kaçak yapı yıkılmıyor” dedi.

Hasta ve engelli vatandaşların da ikamet ettiği binanın giriş çıkışında zorluk çektiklerini ifade eden Aykul, “Bu binada hastalar ve engelliler de var. Bir ambulans geldiğinde sağlıkçılar binanın girişini bulamayınca zaman uzuyor. Yıllar önce mesela binada yangın çıkmıştı. İtfaiyeciler binaya o zaman girememişti ve yangın büyümüştü. Yetkililerin bir an önce bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Sağ olsun binanın altındaki dükkan sahibi bize dükkanının kapısını açmış, burada dükkanın bir duvarını kırıp binaya girip çıkıyoruz. Ama dükkan sahibi de dükkanı sattığı için 10 günlük bir mühlet verdi. Bundan sonra kepenkleri indirecek ve binaya giriş çıkış olmayacak. Yani demek istediğim bina girişindeki kaçak yapı oradan kalkarsa bina sakini rahata kavuşacak. Biz resmi alınan kararların yerine getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.



“Ambulans geldiği zaman binanın girişini bulamıyor”

Mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine vurgu yapan bina sakinlerinden Suphi Bakayi ise, şunları kaydetti:

“2010 yılında yapılan bir bina söz konusudur. Binamızın önünde kaçak yapı var. Bu kaçak yapıdan dolayı mahkeme süreci vardı. Mahkeme kararıyla kaçak yapının kaldırılması kararına bağlandı. Ama maalesef herhangi bir yıkım olmadı. Bunun sebebi nedir? Binada hasta ve engelli vatandaşlarımız da var. Bunlar her gün bize kepengini açan, kullanılmayan dükkan içerisinden binaya girip çıkıyor. Ambulans geldiği zaman binanın girişini bulamıyor. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu an binanın girişi için kullandığımız dükkan satıldığından ötürü kepenkleri kapatacak. Binaya nereden girip çıkacağımız bilmiyoruz.”

Bina yöneticisi Kazım Demir, diğer bir sorunun da kargocuların bina girişini bulamamasıyla geri döndüğünü belirterek, şu anki giriş çıkış yaptıkları dükkanın kapanmasıyla çaresiz kalacaklarını söyledi.



“Teleferikle mi binaya giriş yapalım”

Demir, “12 senedir binamızın önü işgal edilmiş. İtfaiye, ambulans, kargocular binamız için geldiğinde girişi bulamadığı için geri dönüyorlar. Kargocu binaya bakınca girişi bulamayıp geri gidiyor. Mahkeme sürecimiz de karara bağlandı. Belediye sözde gelip yıkım yapacak ama hala bir ses seda yok. Bize yıllardır içi boş dükkanını açan vatandaş da iş yerini sattı. Biz bu durumda binaya nasıl girelim? Özel uçakla mı binaya havadan girelim? Teleferikle mi binaya giriş yapalım?” ifadelerini kullandı.