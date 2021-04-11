Yıpranan parke taşları temizlendi, bazalt taşı asfaltı da güzelleştirildi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’nde hummalı bir çalışmaya imza atarak vatandaşların mahalle içinde yaşadığı ulaşım sorununa son verdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi yıllar önce parke taşları döşenen ve bu taşların da yıpranmasıyla mahalle sakinleri için çileye dönüşen Yunus Emre Mahallesi 1007.sokakta taşları temizleyerek sıcak asfaltlama çalışmasıyla konforlu hale getirdi. 15 yıl önce yapılan ve zamanla yıpranarak kötü bir görüntü çizen parke taşlarını temizleyen ekipler, daha sonra 500 metrelik alanı kapsayan sıcak asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediyenin kendisine ait asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde üretilen bazalt taşı asfaltı ile güzelleşen sokak mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.

Daha önce ziyaret ettiği mahallede vatandaşlara verdiği sözü kısa sürede yerine getiren Başkan Hüseyin Beyoğlu, çalışmadan sonra gittiği mahallerde bu kez teşekkür mesajlarıyla karşılaştı. Mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, yıllardır bu çileyi çektiklerini dile getirerek kısa süre önce mahalleye yaptığı ziyaret sırasında bu sorunu çözme sözü veren ve kısa zamanda bunu gerçekleştiren Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Yapılan hizmetten son derece memnun kaldıklarını vurgulayan vatandaşlar, çeşitli konulardaki taleplerini de iletti.

Mahalleli kadınların talebi üzerine Beyoğlu, mahalle sakinlerinin ekmek pişirmek için kullandığı tandırın tadilatı için de belediye ekiplerine talimat verdi. Beyoğlu, kendisini karşılayan çocuklarla resim çekip vatandaşlarla ve esnaflarla görüşerek mahalleden ayrıldı.