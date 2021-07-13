Yetim çocuklar Eğil’i gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 50 yetim çocuk için kentin inanç destinasyonu Eğil’e gezi düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kentin tarihi ve kültürel değerlerini vatandaşlara tanıtmak için farklı kesimlere yönelik gezi programlarını sürdürüyor. Gezi programının bu haftaki konukları olan “Anda Kardeşe Vefa Derneği”nin belirlediği 50 yetim çocuk, Eğil ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu. Profesyonel turist rehberleri eşliğinde yapılan programda çocuklar, Peygamber Kabirleri ve Ziyaret Tepesi, Asur Kalesi ve Kral Kaya Mezarları gezerek ilçenin tarihi, kültürel zenginliği ve inanç turizmi hakkında bilgilendirildi. Çocuklara kent tanıtım materyallerinin de hediye edildiği gezi programı Dicle Barajı’na yapılan tekne turu ve ikramlarla sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, kentte karşı aidiyet duygusu bağını güçlendirmek için farklı kesimlere yönelik gezi programlarını sürdürecek.