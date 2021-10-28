banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Yenişehir’e bir ödül daha

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği’nce düzenlenen ’Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görüldü.

DİYARBAKIR 28.10.2021, 11:15
Yenişehir’e bir ödül daha

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği’nce düzenlenen ’Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görüldü.

Yenişehir ilçesinde bir birinden farklı projeleri hayata geçiren Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, geçtiğimiz yıl Türkiye’de 551 belediyenin katılım sağladığı ’Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri’, ’Kalıcı Önlemler’ ve ’22 Eylül Arabasız Gün’ kıstaslarını yerine getirerek Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülünün ardından bu kez Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile bir ödül daha aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımları ile gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’na katılan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi olarak Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görüldü. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı.

Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görülen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci ödülünü, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un elinden aldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3