Yenişehir’de YADES ile evde sağlık hizmeti başladı

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında ilçede ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde ve hastanelerde sağlık taramaları yaptırılıyor.

Yenişehir Belediyesi ilçede yalnız yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evde ücretsiz doktor muayenesi, sağlık hizmeti, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımı ve hastanelere nakillerini sağlayacak YADES Projesini hayata geçirdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen YADES Projesi ile 65 yaş ve bakıma muhtaç yaşlıların öncelikle evlerinde değerlendirmeleri, sağlık taramaları yapılarak, Yenişehir Belediyesi’nin Sosyal Taksileri ile genel sağlık taramaları yapılmaları ve tedavileri için hastanelere ücretsiz bir şekilde sevklerini gerçekleştiriyorlar.

“Ev ev gezerek ihtiyaçları belirledik”

Beşikci, göreve gelir gelmez tüm ilçeyi ev ev gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını ve belediyeden isteklerini belirlenmesini sağladıklarını belirterek, “YADES Projemiz ile özellikle yalnız yaşayan, fiziki engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde ücretsiz doktor muayenesi, sağlık hizmeti, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımı ve hastanelere nakilleri yine Belediyemize ait sosyal taksilerimiz ile ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca Yaşlı Destek Programımız kapsamında yaşlılarımıza yönelik seminerler, eğitimler, gençlerle toplantılar, hobi atölyeleri ,kültürel ve sanatsal faaliyetlerde düzenlenecektir" dedi.