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Yenişehir’de 250 çocuk sünnet edildi

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ilçede bulunan dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik sünnet töreni düzenledi.

DİYARBAKIR 12.11.2021, 17:59
Yenişehir’de 250 çocuk sünnet edildi

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ilçede bulunan dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik sünnet töreni düzenledi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Derneğinin desteklediği dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik yapılan toplu sünnet törenine Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Semih Canpolat, Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Akboz, belediye başkan yardımcıları ile dezavantajlı aileler ve çocukları katıldı. Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonundan düzenlenen toplu sünnet törenin açılışında konuşan Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Semih Canpolat ile Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Akboz böylesi bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’ye teşekkür etti.

"Tüm gruplara yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz"

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci ise iki ay içerisinde 250 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirterek, "Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak çocuklarımızın ve ailelerinin daha refah ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için sosyal alanda önemli projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, yeşil alan çalışmalarından sosyal alanlara kadar bir çok alanda belediyecilik hizmetlerinin vatandaşın ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak en temel belediyecilik hizmetlerimizden vizyon projelere kadar değerli vatandaşlarımızın en kaliteli ve en iyi hizmetleri alması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap vermek sosyal anlamda her an onların yanında olmak, gönüllerine girmek, samimi muhabbetlerine ortak olmak adına çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli tüm gruplara yönelik sosyal projelerimize hayata geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla birlikteyiz"

Başkan Beşikci, 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük bir mutlulukla yanlarında olmaya onlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Bu gün de siz değerli çocuklarımızın ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kıymetli aileleriyle sağlıklı, mutlu ve refah içerisinde bir ömür geçirmelerini Allah’tan niyaz ediyorum, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz birbirinden önemli etkinliklerde sağlıkla buluşmak dileğiyle hepinize en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Beşikci konuşmasının ardından projeye destek veren Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim ile Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanına plaket vererek sünnet çocuklarına hediyelerini verdi. Hediye törenin ardından sünnet çocuklarına ikramlar yapılarak, palyaço gösterisi gerçekleştirildi.

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