Yenişehir Belediyesinden duygusal zeka performansına yönelik seminer

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çalışan kadınlara yönelik İş ve Özel Hayat Dengesi ile İş Yaşamında Duygusal Zekanın Önemi konularında iş yerlerinde eğitim seminerleri verilmeye başlandı.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan bir tekstilde Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Özge Aycan tarafından çalışan kadınlara İş ve Özel Hayat Dengesi ile İş Yaşamında Duygusal Zekanın Önemi konularında eğitim semineri verildi.

Duygusal zeka çalışanların performansını yüzde 80 etkiliyor

Kadın çalışanların yoğun ilgi gösterdiği seminerde sağlıklı bir özel hayatın iş yaşamını doğrudan etkilediğini bilmenin iş ile özel hayat dengesini oluşturabilmek adına fayda sağladığını belirten Yenişehir Belediyesi Psikoloğu Özge Aycan, bireylerin öncelikle duygularını tanıması gerektiğini ve duyguların hayatımızda ki önemi ile kişiyi mutlu eden kanalların keşif edilmesi gerektiğini söyledi. Aycan, ”Maalesef bizi mutlu eden duygu durumlarımızı tanımıyor ve bilmiyoruz. Mutluluk kanalları keşfedildikçe ruhsal sağlığımızın önemli yönde geliştiğini bunun aile ve iş yaşamına olumlu yönde etki edeceği büyük bir gerçeğimizdir. İş yaşamında duygusal zeka performansı yüzde 80 etkilemekte ve duygusal zekâ öncelikle kendimizi daha sonra karşımızdakinin duygularını tanıyabilme ve çözümleme yapmakta bize fayda sağlamaktadır. Bu nedenle duygusal zekamızı geliştirmenin en kısa yolu bireyin kendi duygularını masaya yatırması ve duygularımızın yargılarımızı etkilediğini göz önüne alarak, başkalarının düşüncelerini almaya çalışarak empati becerilerimizi arttırabiliriz” dedi.