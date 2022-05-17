Yapıların camını kırıp şantiye konteynerlerini yakan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde polis ekipleri devriye atarken Hasırlı Mahallesi’nde bulunan yeni yapıların camlarını kırıp, bölgedeki şantiyelerin prefabrik konteynerlerini yakan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Hasırlı Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yeni yapıların camlarını taş atmak suretiyle kıran 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ayrıca olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan şantiye alanında yoğun bir şekilde dumanların yükseldiğini ve 4 adet şantiyeye ait prefabrik konteynerin de yandığını tespit eden ekipler, yakalanan şüphelilerin ellerinde ve üzerlerinde yanık kokusu olmasından dolayı yangın olayının da şüphelileri oldukları değerlendirerek gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde R.A. (27) ve A.E. (27) olduğu tespit edilen şüphelilerin çok sayıda suça karıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.