Vali Karaloğlu’nun sosyal medya buluşmaları devam ediyor
DİYARBAKIR VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MÜNİR KARALOĞLU, SOSYAL MEDYA BULUŞMALARI KAPSAMINDA SUR İLÇESİNİN ARDINDAN BAĞLAR İLÇESİNDEKİ VATANDAŞLARIN SORULARINI CEVAPLAYACAK.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya buluşmaları kapsamında Sur ilçesinin ardından Bağlar ilçesindeki vatandaşların sorularını cevaplayacak.
İlki Sur ilçesindeki vatandaşlarla gerçeklesen ve yoğun ilgi geren Diyarbakır Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmalarında bu kez Bağlar ilçesi tüm yönleriyle ele alınacak. Vali Karaloğlu tarafından sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırıldığı program 29 Eylül saat 16.00’da Diyarbakır Valiliği facebook, twitter, youtube ve instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Vali Karaloğlu da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Sosyal medya buluşmalarında bu hafta Bağlar ilçemizi konuşacağız" diyerek vatandaşlardan gelen soru, görüş ve önerileri canlı yayında cevaplayacağını açıkladı.
Yıl boyunca tüm ilçeleri kapsayacak şekilde devam edecek olan sosyal medya buluşmalarında vatandaşlardan gelecek öneri ve isteklerle yapılacak projelere yön verilecek.
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