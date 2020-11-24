Vali Karaloğlu, İzmir depreminde yemek dağıtan ekibi kabul etti

İzmir’de 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için kente giden ve günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi tırı ve personeller görevlerini tamamlayarak Diyarbakır’a döndü. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İçkale’deki makamda kabul ettiği ekibe teşekkür etti.

İzmir’de 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için gönderilen, günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi tırı ve personeller İzmir’deki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

13 kişilik ekiple deprem bölgesinde AFAD koordinesinde vatandaşlara 22 gün boyunca aralıksız hizmet veren aşevi tırı, 110 bin vatandaşın günlük yemek ihtiyacını karşıladı. Diyarbakır’a dönen ekibi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesi İçkale’de bulunan makamında kabul etti. Göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı ekibi kutlayan Vali Karaloğlu, "30 Ekim Cuma günü İzmir merkezli bir deprem yaşadık. Biz de Diyarbakır olarak bütün Türkiye ile beraber İzmir’de yaşayan vatandaşlarımızın acısına ortak olmaya ve onların acısını paylaşmak için yaraları sarma noktasında İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığı koordinasyonu ile hem arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye gönderdik hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak seyyar aş evimizi hemen o gece harekete geçirerek İzmir’e gönderdik ve 22 gün İzmir’de günlük 5 bin depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımında bulunduk. Biz millet olarak bir felaketle karşılaştıkları zaman bir ve beraber olmayı bilen, birbirlerine yardım etmeyi, yardıma koşmayı bilen bir milletiz. Milletimiz nasıl Van’a ve Elazığ’a koştuysa bu sene de İzmir depreminde yine millet olarak kenetlendik. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi demeden İzmir’de yaşanan bu felakette İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarabilmek için ve oradaki vatandaşlarımızın yardımına koşması noktasında bütün ülke olarak yine kenetlendik. Biz de Diyarbakır olarak çorbada tuzumuz bulunsun diye arkadaşlarımız orada hizmet etmeye çalıştı. Ben orada görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha ülkemize bu ve buna benzer felaketleri yaşatmasın diye dua ediyoruz. Bir felaket oldu mu en önce koşacak olan Diyarbakır olacağını buradan garantisini verebilir" dedi.

Vali Karaloğlu daha sonra ekiplerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.