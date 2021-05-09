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Vali Karaloğlu: "Diyarbakır’ı güzelleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin merkez Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde devam eden yol yapım yenileme ve düzenleme çalışmalarını denetledi.

DİYARBAKIR 09.05.2021, 16:31
Vali Karaloğlu: "Diyarbakır’ı güzelleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin merkez Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde devam eden yol yapım yenileme ve düzenleme çalışmalarını denetledi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının kent merkezinde başlattığı yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında azalan trafik yoğunluğundan faydalanarak merkez Kayapınar ilçesinde Ahmet Arif Caddesi’ni Elazığ Bulvarı’na bağlanması çalışmasını başlattı. Vali Karaloğlu, kavşakta yapılan çalışmaları ile Bağlar ilçesinde yenilemeleri devam eden havalimanı kavşağı, Yenişehir ilçesinde Sanat Sokağı ve Rızvan Ağa caddelerinde devam eden çalışmaları denetledi. Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ımızı daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız tam kapanmada da aralıksız devam ediyor" dedi.

Denetimlerde Vali Karaloğlu’na daire başkanları da eşlik etti.
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