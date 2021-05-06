Vali Karaloğlu: "Diyarbakır’da su, sorun olmaktan çıkıyor"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Diyarbakır’da suyun sorun olmaktan çıktığını ihlasla, samimiyetle, gece gündüz çalışmaya, üretmeye ve vatandaşın problemini çözmeye gayret ettiklerini belirtti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen programda merkez ve ilçelerin mevcut durumları değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır’da 365 gün 24 saat kesintisiz, kaliteli su vermek için çalıştıklarını söyledi. Diyarbakır’da suyun sorun olmaktan çıktığının altını çizen Vali Karaloğlu, ihlasla, samimiyetle, gece gündüz çalışmaya, üretmeye ve vatandaşın problemini çözmeye gayret ettiklerini söyledi.

"3 aydır ilçeye temiz içme suyu veriyoruz"

Vali Karaloğlu, Kulp’ta vatandaşların 15-20 senedir içtiği bulanık su sorununu çözmek için DİSKİ’nin kısa sürede kurduğu arıtma tesisiyle son 3 aydır ilçeye temiz içme suyu verildiğine dikkati çekti.

Dicle ilçesinin 30-40 senedir haftada bir gün su aldığını, ancak yapılan çalışmalarla sorunun çözüldüğünü ve ilçeye düzenli olarak su verildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "İşimizi titiz yapacağız, kalitesini arttıracağız. Vatandaş memnuniyetini arttırmak için çaba sarf edeceğiz. Su hayati, yaşamsal bir konudur. Vatandaşa 365 gün, 24 saat kesintisiz, kaliteli su verme durumundayız. Bunu merkezde de ilçede de köyde de sağlamak durumundayız" dedi.

"İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi alanlarında atılım olacak"

DİSKİ’nin içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi alanlarında büyük yatırımları olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Diyarbakır’da önümüzdeki dönem en çok yatırım yapacağımız konulardan bir tanesi arıtma olacak. Çevre ve insan sağlığını ağzından düşürmeyenler bu şehirde sadece merkezde ve Eğil’de arıtma tesisi yaptı. Geri kalan tüm ilçelerde kirletilen tüm suları doğaya öylesine bırakıyoruz, ama şu anda arıtma tesisi alanında iyi bir mesafe aldık. Bismil arıtma tesisimizde çalışmamız devam ediyor. Hani, Lice, Dicle, Çermik ve diğer ilçelerde de arıtma tesisi kurmak için projelerimiz bulunuyor. Önümüzdeki süreç, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi alanlarında atılım dönemleri olacak. Bu şehirde yaşam kalitesini ne kadar yukarı çekersek hep birlikte mutlu bir yaşantımız olacak. DİSKİ’nin içme suyu ve diğer alt yapı hizmetlerinde yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm sunan personellere de gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu