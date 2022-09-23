Vali Ali İhsan Su, yol yapım çalışmasını denetledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı’nı birbirine bağlayan Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden asfalt serim çalışmalarını inceledi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Vali Su, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden asfalt serim çalışmasını denetleyerek, birim amirlerinden çalışmaların seyri hakkında bilgi aldı.

Vali Su, çalışmaların kent için önemli olduğunu vurgulayarak, “Altyapı ve yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentimizi modern yollarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Su’ya Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu eşlik etti.