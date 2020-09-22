Ulaşımı rahatlatacak 2 kilometrelik yolun yapımında sona gelindi
AK PARTİLİ DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇE BELEDİYESİ, GEÇEN HAFTA ÇALIŞMASINA BAŞLADIĞI 2 KİLOMETRELİK İMAR YOLUNU TAMAMLAMA AŞAMASINA GETİRDİ.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçen hafta çalışmasına başladığı 2 kilometrelik imar yolunu tamamlama aşamasına getirdi.
Bağlar Belediyesi, yılların ihmali olan iki kilometre uzunluk ve 20 metre genişliğindeki yolu bir hafta gibi kısa bir sürede hizmete hazır hale getirdi. İlçenin gelişen yüzü olan Bağcılar Mahallesinde Siverek yolu ve Karacadağ bölgesinden gelen ulaşımı rahatlatarak Aram Tigran ve Nevroz caddelerini birleştiren yolun geçen hafta başlayan alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltlama aşamasına geçildi. Karacadağ bazalt taşından üretilen asfalt ile asfaltlanan yol ulaşıma hazır hale getiriliyor. Birkaç gün içerisinde buradan trafik akışının sağlanmaya başlaması bekleniyor.
Karantinada olan Başkan Beyoğlu telefonla bilgi alıyor
Eşi Dürdane Beyoğlu’nun korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı olarak kendisini evde izole eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, devam eden çalışmalar hakkında telefonla Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi’den bilgi aldı. Başkan Beyoğlu, kent içi ulaşımı rahatlatacak yolun çalışmalarının sonuçlanma aşamasına geldiğini söyledi. Beyoğlu, “Geçen hafta başlamış olduğumuz yolun altyapısını tamamlayarak asfaltlama çalışmalarına başladık. Kent içi trafiği rahatlatmasını beklediğimiz bu modern ve güzel yolun ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
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