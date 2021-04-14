Türkiye’nin en büyük mahallesine ilk yüzme havuzu

Diyarbakır’da dev proje, Türkiye’nin en büyük mahallesinde ilk havuz 8 milyon yatırımla açılacak.

Türkiye’nin en büyük mahallesinde bir ilk, 137 bin nüfusu ile Türkiye’nin en büyük mahallesi olan Bağcılar Mahallesi yüzme havuzuna kavuşuyor. İş adamı Avukat Hacı Süleyman Çiçek, 8 milyon yatırım ile 40 kişiye istihdam oluşturacak dev tesisin, açılışını yapmak için son hızla devam ediyor. Çırağan Event Center yüzme havuzu yanı sıra düğün, nişan, kına, nikah töreni, mevlüt, bayi toplantısı, parti toplantısı, panel, sünnet, iftar yemekleri, mezuniyet balosu, doğum günü partisi gibi birçok organizasyonlara da ev sahipliği yapabilme için dizayn edilen salonuyla dev mahalleye dev proje unvanıyla açılışa hazır.