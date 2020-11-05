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Tatangalardan Diyarbekirspor’a çiçekli ziyaret
İYARBEKİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI İÇİN GİTTİĞİ SAKARYA’DA YOĞUN İLGİ İLE KARŞILAŞTI.
DİYARBAKIR 05.11.2020, 16:46
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Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için gittiği Sakarya’da yoğun ilgi ile karşılaştı.
Sakaryaspor’un Tatangalar isimli taraftar grubu yeşil-kırmızılı kafileyi ziyaret ederek çiçek takdim etti ve “hoş geldiniz” dileğinde bulundu. Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ile görüşen Sakaryasporlu taraftarlar, geçmiş yıllarda aynı ligde mücadele verdikleri Diyarbekirspor ile dost ve kardeş olduklarını dile getirerek bu tablonun bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.