Tarihi Zerzevan Kalesinde farklı dillerde ezgiler seslendirildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) Hasuni Mağaralarında başlattığı 10 tarihi mekan, 10 eşsiz konser etkinliklerinin ikincisi farklı bir konsept ile Zerzevan Kalesinde düzenlendi.

Tarihten bugüne gelen farklı dillerdeki ezgilerin seslendirildiği ve dijital platformlarda izleyiciler ile buluşan konser programını değerlendiren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, kazı çalışmalarının devam ettiği UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Zerzevan Kalesinin yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. DTSO olarak tarihi, kültürel eserlerin ve somut olmayan kültürel değerlerin tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade eden Tayınlamak, "Geçmişten günümüze kadar uzanan zengin müzik kültürünün tanıtımı ve gençlerin, yerel girişimlerin bu kültürü sürdürme konusundaki çalışmalarına da destek verdik. Hasuni Mağaralarında düzenlediğimiz ilk konser etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Dengbejlik geleneğini ve klamlarımızı sentur, keman ve erbane eşliğinde izleyiciler ile paylaştık. Seyidhane Boyaci’nin etkileyici sesi ve klamı konserimize renk kattı ve konser vesilesi ile de kendisini anma imkanımız oldu. Farklı dillerdeki ezgiler, klamlar bölgemizin ve ilimizin kültürel çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zerzevan Kalesinde çekimlerini yaptığımız ikinci konser etkinliğini 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00’da DTSO’nun sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciler ile buluşacak" dedi.

"3’üncü konser Eğil’de"

Bu konserde enstrüman olarak piyanoya yer verdiklerini kaydeden Tayınlamak, “Klasik batı müziğinden ezgilerin yanında yerel ezgiler de piyano eşliğinde Ma Müzik sanatçıları tarafından seslendirildi. Konserimize bölgemizin kültürel zenginliğinden beslenerek Zazaki ve Kurmanci eserler seslendiren Mikail Aslan büyük renk kattı. Tahsin Taha’nın Seyrana eserini seslendirdi. Gün doğumunda klasik müzik dinletisi ile başlayan konser gün batımında piyano eşliğinde bu toprakların ezgilerinin, klamlarının seslendirilmesi ile tamamlandı. Konser çekimlerini büyük zevk alarak gerçekleştirdik. Zerzevan Kalesinin eşsiz görüntüleri ve müzik ezgilerini izleyiciler ile buluşturmak için heyecan duyuyoruz. Herkesi 13 Kasım Cuma günü saat 20.00’da bu heyecanı paylaşmaya davet ediyoruz. 3. konserin inanç turizm değerleri ile bilinen Eğil ilçemizde yapılacaktır" diye konuştu. konuştu.