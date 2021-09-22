Talaytepe terfi deposunun bakım ve onarımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır kullanılmayan Talaytepe terfi deposunda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacına uzun yıllar katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyor. DİSKİ, uzun zamandır kullanılmayan Kayapınar ilçesinde bulunan Fırat ve Talaytepe mahalleri ile TOKİ 500 Evler, Mezopotamya Bulvarında bulunan yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı Talaytepe terfi deposunda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Ekipler, 15 bin metreküp kapasiteye sahip Talaytepe içme suyu deposunda yalıtım çalışmaları tamamlayarak, 82 metre uzunluğundaki 700’lük çelik boru deplase ederek servise aldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, depoda inceleme yaparak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şehrin artan nüfusuna içme suyu teminini sağlamak için deponun önemli olduğunu vurgulayan Tutşi, "Depomuzda sağlıklı içme suyunu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak en iyi şekilde görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. İçme suyu depomuzdaki bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Terfi deposu hem uzun vadede içme suyu sorununu çözecek, hem de yüksek kotta yer alan meskenlerin sorunsuz bir şekilde su ihtiyacını karşılayacak" dedi.