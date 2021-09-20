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Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi, kırsal mahallerde öğrencilerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ve beraberindekilerle Tanoğlu, Kabasakal ve Gölpınar Mahallelerinde ilk ve ortaokullarında incelemelerde bulundu.

DİYARBAKIR 20.09.2021, 11:30
Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi, kırsal mahallerde öğrencilerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ve beraberindekilerle Tanoğlu, Kabasakal ve Gölpınar Mahallelerinde ilk ve ortaokullarında incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Çiftçi, maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler vererek “Pandemi sonrası öğrencilerimizin durumlarını görme fırsatı bulduk. Hızlı bir çalışma ile pandemi sürecinin oluşturduğu kayıpları telafi etme noktasında özel bir gayret içinde olacağız” dedi. Tanoğlu Cami İmamı Mehmet Şefik Aba’nın daha önce camiye gelen öğrencilere öğretici videolar izletmek için dizüstü bilgisayar talebini de karşılayan Çiftçi, “Çocuklarımızın devletine milletine ve bayrağına bağlı, ahlaklı bir nesil olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Okullarla ilgili idareci ve öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Çiftçi beraberinde getirdiği kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

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